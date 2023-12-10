غوتيريز: لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنسانيّ في غزة

أكّد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريز، أنّ ما من حماية فعّالة للمدنيين، في قطاع غزة.



وأشار، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، في نسخته الحادية والعشرين، إلى أنّ عدد الضحايا غير مسبوق.



وقال: "سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوضتا لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، في غزة."



وأضاف: "لن أتخلى عن دعوتي لوقف إطلاق النار الإنسانيّ، في غزة."



وشكر قطر على جهود الوساطة بالتوصل إلى هدنة إنسانية، في غزة والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات.