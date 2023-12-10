وكالة الطاقة الدولية: تعهدات كوب28 تمثل 30% من انبعاثات الطاقة الواجب خفضها بحلول 2030

رأت وكالة الطاقة الدولية أن التعهدات التي أعلنتها حكومات وشركات نفطية في بداية مؤتمر المناخ الثامن والعشرين لن تؤدي سوى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بمصادر الطاقة بنسبة 30% مما هو مطلوب بحلول عام 2030.



وأصدرت الوكالة تقييماً للوعود غير الملزمة التي قطعتها 130 دولة بمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات وكفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وكذلك إعلان نحو خمسين شركة للنفط والغاز بخفض انبعاثات غاز الميثان.