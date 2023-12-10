إرباك إسرائيليّ وهذا ما في التفاصيل

أكّدت تصريحات العديد من المسؤولين الإسرائيليين أنّ الحرب، في غزة، مستمرة لشهرين أو أكثر.



وينتظر قرار إمكان إدخال 130 ألف عامل فلسطينيّ إلى إسرائيل التوقيع، اليوم وذلك للاستنجاد، بعد الإنهيار الإقتصاديّ الكبير، في البلاد.



وتعمل إسرائيل بالحرب النفسية، أكثر ممّا تعمل بإنجازاتها.



وقُتل خمسة جنود، الأمس وسبق ذلك مقتل اثنين مع آلاف الجرحى من صفوف الجنود.