مدير منظمة الصحة العالمية يحذّر من تأثير "كارثي" للحرب في غزة

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أثر "كارثي" على الصحة للحرب التي دخلت شهرها الثالث في قطاع غزة.



واعتبر، في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة مخصصة للبحث في تبعات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس،أن "تأثير النزاع على الصحة كارثي"، مؤكدا أن أفراد الطواقم الصحية يؤدون مهمات مستحيلة في ظروف صعبة.