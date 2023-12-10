قتلى في الولايات المتحدة بسبب سوء الأحوال الجوية

قُتل ستة أشخاص على الأقل وأُلحقت أضرار جسيمة بمنازلَ، في ولاية تينيسي الأميركية، وانقطع التيار الكهربائيّ، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، وفق ما ذكرت السلطات الأميركية.



ونشر مكتب إدارة الطوارئ، في ناشفيل، صورًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ تظهر أشجارًا مقتلعة ومنازل مدمرة.



وأكّد المكتب، عبر منصة إكس، أنّ ذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية، في نيسبيت لاين.



وضرب إعصار قمعيّ مدينة كلاركسفيل، في شمال الولاية، مما أدى أيضًا إلى سقوط ضحايا.



وقالت سلطات مقاطعة مونتغومري، في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، بالغان وطفل"



وأشارت إلى أنّ 23 شخصًا يتلقون العلاج، في المستشفى.



وأوضحت أنّ فرق الإنقاذ لا تزال تجري عمليات بحث وإنقاذ.



ودعت السكان إلى عدم المجازفة والخروج إلى الطرقات.