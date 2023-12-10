جيبريسوس: الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة

أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنّ تأثير الصراع، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على قطاع الرعاية الصحية، في غزة كارثي.وقال، خلال اجتماع طارئ للمجلس التنفيذيّ للمنظمة، إنّ الظروف مثالية لانتشار الأمراض الفتاكة.وأوضح أنه سيكون من المستحيل على منظمة الصحة العالمية تحسين الوضع، في ظل أعمال العنف المستمرة.