نتنياهو رفض الدعوات الدولية لإنهاء الحرب

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الدعوات الدولية، لإنهاء الحرب، في غزة.



ووصفها بأنها لا تتوافق مع هدف الحرب المتمثل في القضاء على حركة "حماس".



وقال نتنياهو، في جلسة للحكومة الاسرائيلية، في القدس، إنّه أبلغ رؤساء فرنسا وألمانيا ودول أخرى أنهم لا يستطيعون الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار، لأنه سيمنع القضاء على "حماس".