في اليوم الخامس والستين من الحرب الإسرائيلية على غزة... المعارك مستمرة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أنّ التقديرات تشير إلى أن الحرب ستستمر لشهرين آخرين.



في المقابل، أعلنت كتائب عز الدين القسام عن استهداف ست آليات إسرائيلية وجرافة عسكرية غرب جباليا، وكذلك مقتل ثلاثة جنود من مسافة صفر، في الفالوجا شمالي القطاع.



في الاطار نفسه، قصف الجيش الإسرائيليّ حي الشيخ ناصر ومناطق شرقي خان يونس.



وكشفت صحيفة واشنطن بوست أنّ إسرائيل أسقطت، خلال أول 45 يومًا من حربها على غزة، أكثر من 22 ألف قنبلة مقدمة من واشنطن.



وأشارت إلى أنّ الأسلحة الأميركية دورها مركزيّ، في الحرب.