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ايران والسعودية ستجريان محادثات رسمية الاسبوع المقبل لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة

أخبار دولية
2023-12-10 | 08:35
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ايران والسعودية ستجريان محادثات رسمية الاسبوع المقبل لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة
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ايران والسعودية ستجريان محادثات رسمية الاسبوع المقبل لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة

كشف نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية محمد محمدي بخش أن إيران والسعودية ستجريان محادثات رسمية الاسبوع المقبل لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين طهران والرياض ومدن أخرى.

وأكد لوكالة" أنباء العمال الإيرانية" أنه "لا توجد قيود على تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران والرياض أو مدن أخرى".

وأضاف :"ستبدأ مجموعة عمل ثنائية مفاوضات نهائية الأسبوع المقبل لتسيير رحلات جوية غير الحج بين البلدين".

وأوضح بخش "أن استئناف الرحلات الجوية سيشمل سفر حجاج العمرة على مدار العام وكذلك السفر للأغراض غير الدينية".

وأكد أن "إيران قدمت بالفعل قائمة بشركات الطيران التي قد تقوم بتشغيل رحلات جوية لكنه لم يحدد أي منها".

أخبار دولية

ايران

السعودية

رحلات جوية

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