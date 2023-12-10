السعودية تدعو خلال مؤتمر المناخ إلى أخذ في الاعتبار "وجهات نظرها" و"مخاوفها"

دعت السعودية الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) إلى "أخذ في الاعتبار وجهات نظرنا ومخاوفنا"، مشددةً على ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات من خلال تطوير حلول تكنولوجية.



ودعا ممثل السعودية أمام الدول المجتمعة في دبي "جميع الموجودين في المجلس إلى التفكير بشكل إيجابي ومعالجة مسألة خفض الانبعاثات الضرورية وفي الوقت نفسه توسيع نطاق التقنيات المنخفضة الانبعاثات، ولكن أيضًا أخذ في الاعتبار وجهات نظرنا ومخاوفنا".