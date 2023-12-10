العراق يؤكد رفضه لأي اتفاق في ختام مؤتمر المناخ يتضمن التخلي عن الوقود الأحفوري

أكد العراق رفضه إدراج مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي.



ورأى وزير البيئة العراقي جاسم عبد العزيز حمادي خلال جلسة في مؤتمر كوب28، أن "التخفيض التدريجي والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري والإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري، تتعارض مع مبادئ اتفاق باريس"، معتبرًا أن "ذلك يدمّر الاقتصاد العالمي ويزيد أوجه عدم المساواة في العالم".