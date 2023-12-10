نتانياهو يدعو مقاتلي حماس إلى "الإستسلام الآن"

نتانياهو يدعو مقاتلي حماس إلى "الإستسلام الآن"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد مقاتلي حماس إلى "الإستسلام الآن"، مشيرًا إلى أن نهاية الحركة أصبحت قريبة مع إتساع نطاق الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين في قطاع غزة.



وقال نتانياهو في بيان: "الحرب ما زالت متواصلة لكنها بداية النهاية لحماس. أقول لإرهابيي حماس: إنتهى الأمر. لا تموتوا من أجل السنوار. إستسلموا الآن"، في إشارة إلى رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.



وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية، إستسلم العشرات من إرهابيي حماس لقواتنا".