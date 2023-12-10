مكتب نتانياهو: إحباط مخطط إيراني لقتل إسرائيليين في قبرص

مكتب نتانياهو: إحباط مخطط إيراني لقتل إسرائيليين في قبرص

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن إسرائيل وقبرص أحبطتا مخططًا إيرانيًا لقتل إسرائيليين في الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.



وقال مكتب نتانياهو في بيان إن "أجهزة الأمن وإنفاذ القانون القبرصية بالتعاون مع الموساد أحبطت بنية تحتية إرهابية إيرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص".



وصدر البيان بعدما أكدت الشرطة القبرصية الأحد أنها أوقفت شخصين لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي" بعد تقرير صحافي أفاد بتوقيف إيرانيين إثنين للإشتباه في تخطيطهما لمهاجمة إسرائيليين.



وأكّدت الشرطة القبرصية لوكالة فرانس برس توقيف شخصين، من دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية.