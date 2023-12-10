حماس: ما من رهينة سيخرج حيًا من غزة دون تبادل وتفاوض

حماس: ما من رهينة سيخرج حيًا من غزة دون تبادل وتفاوض

حذرت حركة حماس التي تخوض حربًا مع إسرائيل في قطاع غزة الأحد من أن ما من رهينة سيغادر القطاع "حيًا" ما لم تتم الإستجابة لمطالبها عبر مفاوضات وتبادل أسرى.



وقال أبو عبيدة، المتحدث بإسم كتائب القسام، الذراع العسكرية للحركة، في تصريح مصور: "لا العدو الفاشي وقيادته المتعجرفة ولا داعموه يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسام".



وخلال هدنة استمرت أسبوعًا وانهارت في الأول من كانون الأول، أطلقت الحركة سراح 105 رهائن كانت تحتجزهم، من بينهم 80 إسرائيليًا أفرجت عنهم مقابل إفراج إسرائيل عن 240 سجينًا فلسطينيًا.



وقالت إسرائيل السبت إن 137 رهينة ما زالوا في قطاع غزة.



وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأحد أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة مستمرة.



وقال: "جهودنا كدولة قطر مع شركائنا مستمرة، ولن نستسلم"، مضيفًا أن "إستمرار القصف لا يؤدي إلا إلى تضييق هذا المجال أمامنا".



وفي تصريحه، أكد أبو عبيدة أن حماس ستواصل قتال القوات الإسرائيلية.



وقال: "لا خيار أمامنا سوى قتال هذا العدو في كل شارع وزقاق وحيذ".



وأضاف أن "المحرقة التي يقوم بها العدو هي لكسر إرادة شعبنا ومقاومتنا لكننا نقاتل على أرضنا في معركة مقدسة".