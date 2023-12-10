بايدن يدعو زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء

بايدن يدعو زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء



أعلنت واشنطن الأحد أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارته في البيت الأبيض الثلاثاء للتباحث سويًا في "إحتياجات أوكرانيا الملحة" بعدما عرقل الكونغرس الأميركي إقرار مساعدة عسكرية هي بأمس الحاجة إليها.



وقالت المتحدثة بإسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار في بيان إن "الرئيسين سيناقشان إحتياجات أوكرانيا الملحة في تصديها للغزو الروسي، والأهمية الحيوية لاستمرار دعم الولايات المتحدة في هذه اللحظة الحرجة".



وأضافت أن الإجتماع بين بايدن وزيلنسكي يأتي في لحظة حرجة إذ إن روسيا تكثف قصفها بالصواريخ والمسيرات ضد أوكرانيا.



من جهتها، أشارت الرئاسة الأوكرانية في بيان إلى أن الإجتماع سيركز على قضايا رئيسية مثل مزيد من التعاون الدفاعي بين أوكرانيا والولايات المتحدة، لا سيما من خلال مشاريع مشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة دفاع جوي، فضلًا عن تنسيق الجهود بين البلدين خلال العام المقبل.