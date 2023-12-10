إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17997 قتيلًا

إرتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 17997 قتيلًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الأحد إرتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المستمر إلى 17997 على الأقل في اليوم الخامس والستين للحرب بين إسرائيل وحماس.



وأشار المتحدث بإسم وزارة الصحة أشرف القدرة إلى أن عدد الجرحى إرتفع إلى 49229 جريحًا.