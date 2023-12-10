سانا: ضربات إسرائيلية في محيط دمشق

نفذت إسرائيل ليل الأحد ضربات إستهدفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، من دون أن توقع ضحايا، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء.ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالى الساعة 23:05 من مساء اليوم (21:05 ت غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من إتجاه الجولان السوري المحتل".وأضاف أن "القصف إستهدف بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في محيط دمشق بأنه سمع دوي إنفجارات لفترة كانت أطول بقليل من سابقاتها.