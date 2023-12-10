السودان يطلب من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد

طلب السودان الأحد من 15 دبلوماسيًا إماراتيًا مغادرة البلاد بعدما اتهم مسؤول رفيع في الجيش السوداني الإمارات بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في مواجهة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.وتظاهر المئات خلال الأسبوعين الماضيين إنطلاقًا من مساجد بورتسودان ضد الإمارات مطالبين بطرد سفيرها من السودان بعد أن اتهم عضو مجلس السيادة ومساعد البرهان الفريق ياسر العطا في 28 تشرين الثاني علنُا أبوظبي بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش.