ضربات إسرائيلية في محيط دمشق

شنت إسرائيل ضربات استهدفت مواقع عديدة، في محيط العاصمة السورية دمشق، حسب وكالة "سانا" الرسمية للأنباء.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكريّ قوله إنّ "العدو الإسرائيليّ نفّذ عدوانًا جويًّا من اتجاه الجولان السوريّ المحتل."



وأوضحة أنّ القصف استهدف بعض النقاط، في محيط دمشق و"قد تصدت وسائط دفاعنا الجويّ لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات."



وأفاد مراسل وكالة "فرانس برس"، في محيط دمشق، بأنه سمع دوي انفجارات لفترة كانت أطول بقليل من سابقاتها.