الأمم المتحدة بحاجة إلى مليارات الدولارات للمساعدات الإنسانية في 2024

أعلنت الأمم المتحدة حاجتها إلى 46,4 مليار دولار السنة المقبلة، لتوفير مساعدات إنسانية لـ180,5 مليون نسمة هم في أمسّ الحاجة إليها في العالم.



وحذّرت المنظمة من وضع إنسانيّ "قاتم" في العالم خلال العام 2024.



وأشارت إلى أنّ النزاعات والظروف المُناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات "تعيث فسادًا" بظروف أفراد الفئات الضعيفة.



وأكدت أن عدم توفير التمويل قد يؤدي بهؤلاء إلى دفع الثمن "من حياتهم".