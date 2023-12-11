الفيليبين تستدعي السفير الصيني على خلفية احتكاك في بحر الصين الجنوبي

استدعت الفيليبين سفير الصين، حسبما قالت وزارة الخارجية، بعد يومين من الاحتكاك بين سفن البلدين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.



وقُدّمت احتجاجات دبلوماسية "كما استُدعي السفير الصيني" على ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تيريسيتا دازا الصحافيين.