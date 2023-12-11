مقتل أكثر من 100 جندي إسرائيلي منذ بداية العملية العسكرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ أكثر من 100 من جنوده قُتِلوا، منذ بدء الهجوم البرّي المستمرّ، في قطاع غزة.



وأوضح الجيش أنّ حصيلة الجنود القتلى ارتفعت إلى 101 جنديّ، بعد مقتل ثلاثة جنود كشف عن هويتهم.