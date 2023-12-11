لندن ترسل سفينتين مضادتين للألغام إلى البحر الأسود لمساعدة أوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستزود الدفاع الأوكراني سفينتين لمساعدة كييف في اكتشاف الألغام البحرية الروسية في البحر الأسود وتعزيز صادراتها عن طريق البحر.



وأوضح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في بيان أن هاتين السفينتين "ستوفران لأوكرانيا قدرات حيوية ستساعد في إنقاذ أرواح في البحر وفتح طرق تصدير مهمة".



ويتزامن توريد لندن هاتين السفينتين مع إعلان شابس ونظيره النروجي بيورن أريلد غرام عن تحالف في مجال القدرات البحرية.



ولفت شابس في بيان إلى أن هذا "جهد جديد من المملكة المتحدة والنروج وحلفائنا لتعزيز الوسائل البحرية لأوكرانيا على المدى الطويل".



وأكد أن الهدف هو السماح لكييف "بالدفاع عن مياهها الإقليمية وتعزيز الأمن في البحر الأسود".



وقد تقرر هذا التحالف الجديد خلال الاجتماعات الأخيرة لمجموعة الاتصال التي تضم نحو خمسين دولة.