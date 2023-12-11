أوكرانيا تسقط ثمانية صواريخ روسية متجهة نحو كييف

أسقط الجيش الأوكراني ثمانية صواريخ روسية كانت متجهة نحو كييف فجر الاثنين، فيما أبلغت السلطات المحلية عن وقوع إصابات.



واشارت القوات الجوية الأوكرانية على تلغرام إلى أنه "وفق المعلومات الأولية، نحو الساعة 04,00 (02,00 ت غ)" بدأت روسيا "هجوما صاروخيا على منطقة كييف".



ولفتت إلى أنه "في المجمل، دمّر الدفاع الجوي ثمانية أهداف جوية كانت تحلق في اتجاه العاصمة".



وذكرت الإدارة العسكرية في كييف على تلغرام من جهتها أن أشخاصا أصيبوا في منطقة دارنيتسكي.