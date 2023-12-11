الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماعًا خاصًا في شأن غزة

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعًا خاصًا، لمناقشة الوضع، في غزة، حسبما أعلنت المتحدثة باسم رئيس الجمعية، بعد فشل مجلس الأمن في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني"، في القطاع الفلسطيني.



وقالت المتحدثة في رسالة إنّ الاجتماع الذي يعقد، بعد ظهر الثلاثاء، جاء بناء على طلب ممثلي منظمة التعاون الإسلاميّ والمجموعة العربية.



وحسب مصادر دبلوماسية فإنّ الجمعية العامة، التي تُعدّ قراراتها غير ملزمة، يمكنها أن تنظر في مشروع نص.



ويتناول مشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" إلى حد كبير، مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة بسبب الفيتو الأميركي.



ويعرب النص عن القلق في شأن الوضع الإنسانيّ الكارثي، في قطاع غزة ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.



ويدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج الفوريّ وغير المشروط عن الرهائن جميعهم.