سايمن ستيل يدعو المجتمعين في كوب 28 لإزالة "العقبات التكتيكية العقيمة"

دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمن ستيل، الدول المجتمعة في دبي، إلى التخلص من "العقبات التكتيكية العقيمة"، وذلك قبل يوم من الموعد المقرر لاختتام مؤتمر المناخ الذي ينصب فيه الاهتمام على مصير الوقود الأحفوري.



واعتبر ستيل، في كلمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، أننا " الآن هنا لمناقشة موضوعين"، مشيراً إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة و"سبل" دعم المرحلة الانتقالية للطاقة، في حين يُتوقع نشر مسودة جديدة للنص النهائي للاتفاق في وقت قريب.



وفيما ما زال يتعين على وفود نحو 200 دولة التوصل إلى حل وسط بشأن الخروج من الوقود الأحفوري، أو على الأقل الحد منه، مع ضمان التمويل للدول الأكثر فقراً، أكد ستيل أن في الجوهر الموضوعين ليسا منفصلين.



وشدد على أنه "من الممكن تحقيق أعلى مستويات الطموح لكلا الموضوعين".



وحثّ ستيل "المفاوضين على رفض التقدم التدريجي. كل خطوة إلى الوراء تبعدنا عن أعلى مستوى من الطموح ستكلف الملايين من الأرواح"، مؤكدا معارضته لسياسة الخطوات الصغيرة.



وأضاف "ليس لدينا دقيقة لنضيعها"، في حين يُفترض أن ينتهي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون نظريًا الثلاثاء. ولكن تتبقى مسائل رئيسية يتعين حلها.