رئيس الوزراء الهندي يرى في قرار المحكمة العليا حول كشمير "بارقة أمل"

رأى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، يشكّل "بارقة أمل".



ورأى الزعيم القومي الهندوسي على موقع "إكس" أن هذا القرار "التاريخي" هو "بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا".