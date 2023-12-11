غوتيريش: على مؤتمر المناخ أن يدعو إلى الاستغناء عن كل مصادر الوقود الأحفوري

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المفاوضين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) إلى إظهار "أقصى قدر من المرونة" و"حسن النية" لضمان الاستغناء عن "كل مصادر الوقود الأحفوري".



وشدد غوتيريش، متوجها للصحافيين خلال المؤتمر المنعقد في دبي، على أنه "لا بد" أن يلحظ النص النهائي الذي ينبغي اعتماده الثلاثاء "الحاجة إلى الابتعاد عن كل مصادر الوقود الأحفوري وفق جدول زمني يتماشى مع 1,5 درجة مئوية" بصفتها الحد الذي ينبغي عدم تجاوزه للاحترار العالمي.

وأوضح بالمقابل، أن هذا لا يعني أن جميع الدول يجب أن تبدأ التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في الوقت نفسه.