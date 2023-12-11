هل كانت تحركات بكين حيال السفن الفيليبينية مهنية ومعتدلة؟

أوضحت بكين أنّ عمليات خفر السواحل الصينيّ ضد السفن الفيلبينية، في بحر الصين الجنوبيّ، كانت "مهنية ومعتدلة".



وأكّدت أنّها تقدمت بشكاوى شديدة إلى مانيلا، في شأن هذه الاحتكاكات.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنّ العمليات كانت مهنية ومعتدلة وعقلانية وقانونية.



وشدّدت على أنّ بكين اتخذت الإجراءات الضرورية ضد السفن الفيليبينية طبقًا للقانون الدوليّ.