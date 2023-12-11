قتلى بينهم عنصران من حزب الله في الغارات الإسرائيلية قرب دمشق

قُتل أربعة أشخاص بينهم مقاتلان لبنانيان من "حزب الله"، في قصف إسرائيليّ استهدف مواقع عديدة، في محيط دمشق، حسب ما أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان.



وشنّت إسرائيل ليلًا ضربات استهدفت مواقع للحزب، في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدوليّ، وفق المرصد.