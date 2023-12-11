ترامب يتراجع عن الإدلاء بإفادته في محاكمته بتهم احتيال مالي

أعلن دونالد ترامب أنّه لن يحضر محاكمته المدنية بتهمة الإحتيال الماليّ، لأنه "لم يعد لديه ما يقوله".



ونشر الرئيس السابق رسالة مفاجئة على شبكته للتواصل الاجتماعيّ "تروث سوشال" أكّد فيها أنّه أدلى بشهادته عن كل شيء، في المحاكمة الجارية ضده وضد ابنيه دونالد جونيور وإريك وغيرهم من المديرين التنفيذيين، في "منظمة ترامب".



والابنان الكبيران لترامب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف، التي تشكل صلب إمبراطوريته، خلال العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.