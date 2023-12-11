تحذيرات أوكرانيّة في حال انقسام الاتحاد الأوروبيّ

حذّرت أوكرانيا من عواقبَ وخيمة، في حال فشل قادة الاتحاد الأوروبيّ، خلال قِمة يعقدونها، هذا الأسبوع، في الاتفاق على بدء مفاوضات انضمام كييف.وقال وزير الخارجية الأوكرانيّ دميترو كوليبا للصحافيين، في بروكسل، إنّه غير قادر على تصوّر تبعات إخفاق كهذا.وأضاف: "لا أريد حتى أن أتحدث عن العواقب الوخيمة التي قد تقع، في حال فشل المجلس في اتخاذ هذا القرار."