انتهاء مهمة الأمم المتحدة في مالي رسميا بعد وجود دام عشر سنوات

أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مهمتها في البلاد، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم الى المغادرة.



وأكدت المتحدثة باسم "مينوسما" فاتوماتا كابا لفرانس برس أن البعثة أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار باماكو، مشيرة إلى أن هذا الاحتفال الرمزي يشكّل النهاية الرسمية للمهمة على رغم أن بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان.



وتُعتبر مينوسما، بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبّدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 من أفرادها جراء أعمال عدائية ارتكبتها خصوصاً جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وتضم البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان عديدة.



وعلى رغم الخسائر البشرية والالتزام المالي الكبير، تعرّضت مينوسما لانتقادات شديدة من ماليين شجبوا عدم قدرتها على وضع حد للأزمة في البلاد.



بعد انقلابين عسكريين في 2020 و2021، دفع المجلس العسكري القوات الفرنسية التي كانت تنفذ مهاما ضد الجهاديين، الى مغادرة البلاد في 2022، وبعدها بعثة الأمم المتحدة في 2023.