كتائب القسام تؤكّد قصفها تل أبيب

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف طالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة خلال اتصالات هاتفية أجراها أمس الأحد واليوم الاثنين مع حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى.

أعلنت كتائب القسام أنّها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية، ردًا على المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين.وأكّد الإسعاف الإسرائيليّ تسجيل إصابة بشظية صاروخ سقط، في مدينة حولون، جنوب تل أبيب.ووسط معارك ضارية، في جباليا وحي الشجاعية، أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين، كما استهدفت القسام حشودًا للقوات الإسرائيلية، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.