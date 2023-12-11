ما جديد الانتخابات المصرية؟

يدلي المصريون لليوم الثاني بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية، التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولاية ثالثة.



في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وحربًا، في قطاع غزة المتاخم لحدودها.



وكان بدأ التصويت، الذي يجري الاثنين والثلاثاء، في التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء، ومن المقرر إعلان النتائج، في 18 كانون الأول.



ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصريّ فوق سن 18 عامًا التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.



ويخوض الانتخابات أمام السيسي الذي ادلى بصوته الاحد في القاهرة , ثلاثة مرشحين هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.