الانتخابات الرئاسية الروسية ستنظّم أيضًا في الأراضي الأوكرانية المحتلة

أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في آذار 2024، ستشمل الأراضي التي تحتلها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا.



وسيشمل التصويت كلا من دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وهي مناطق أعلنت روسيا ضمّها في العام 2022 رغم أنها لا تتمتع بسيطرة عسكرية كاملة عليها.