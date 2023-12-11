تايبيه: حاملة طائرات صينية عبرت مضيق تايوان

أعلنت وزارة الدفاع في تايبيه أن تشكيل بحري صيني بقيادة حاملة الطائرات شاندونغ عبَرَ مضيق تايوان.



وقالت الوزارة إن المجموعة البحرية دخلت المضيق الذي يفصل جزيرة تايوان عن البر الرئيسي للصين، متحرّكةً من الشمال إلى الجنوب.



وشددت على أنّ الأمن والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التزام ومسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.



وأكدت الوزارة التايوانية أنّ الجيش سيواصل تعزيز القدرات في الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الإقليمية.