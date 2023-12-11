الأمم المتحدة تدعو إلى العودة إلى روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التغلب على الاستقطاب الحالي عبر العودة إلى روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقّع قبل 75 عاما.



وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في ندوة نظمت في جنيف بحضور ممثلي دول ومدافعين عن حقوق الإنسان، أن هذا الإعلان أثبت قوته وفعاليته على مر العقود.



وقال: "هذه الذكرى هي دعوة للعودة إلى الروح التي قادت كل دولة عضو إلى اعتماد الإعلان العالمي".



وأضاف: "في وقت يقل فيه التضامن وتكثر فيه الانقسامات والرؤى قصيرة المدى، أرى أنها دعوة للتغلب على الاستقطاب. دعوة للعمل معًا، بشجاعة ومبادئ، للتصدي للتحديات الهائلة التي نواجهها".