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دبلوماسيون من مجلس الأمن يزورون معبر رفح الحدودي مع غزة

أخبار دولية
2023-12-11 | 07:29
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دبلوماسيون من مجلس الأمن يزورون معبر رفح الحدودي مع غزة
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دبلوماسيون من مجلس الأمن يزورون معبر رفح الحدودي مع غزة

وصل مندوبو عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى مدينة العريش.

ومن المقرر أن يتوجهوا الى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
     
ويشارك في الزيارة أكثر من عشرة سفراء لدول بينها روسيا والمملكة المتحدة.
 
وغاب مندوب الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) الأسبوع الماضي ضد مشروع قرار طرحته الإمارات، ومثله فعل مندوب فرنسا.

ومن المقرر أن يحضر الدبلوماسيون إحاطات من وكالات أممية والسلطات المصرية ومسؤولين في قطاع الصحة حول الأزمة في غزة، قبل التوجه الى الجانب المصري من المعبر.
     
ويُتوقع أيضًا أن يزوروا مستشفى يعالج مرضى فلسطينيين في مدينة العريش القريبة من الحدود مع القطاع.
     

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