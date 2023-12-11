الصين تتحدث عن محادثات سلام لحل النزاع في شمال بورما أفضت إلى نتائج إيجابية

الصين تتحدث عن محادثات سلام لحل النزاع في شمال بورما أفضت إلى نتائج إيجابية

أعلنت الحكومة الصينية الإثنين أن محادثات سلام جرت لتسوية النزاع بين الجيش البورمي وتحالف من الأقليات العرقية في شمال البلاد، مؤكدة أنه أفضى إلى "نتائج إيجابية".



وأشارت ماو نينغ المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن "بكين سعيدة برؤية أطراف النزاع في شمال بورما تجري محادثات سلام وتحقق نتائج إيجابية". وشددت على أن بكين مستعدة لمواصلة تقديم دعمها والمساعدة لتحقيق هذا الهدف.



وقالت: "نعتقد أن تهدئة الوضع في شمال بورما يصب في مصلحة جميع الأطراف في ذلك البلد ويؤدي إلى الحفاظ على الهدوء والإستقرار على طول الحدود بين الصين وبورما".