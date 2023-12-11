مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ: أغلبية الدول تريد المضي قدما لتحقيق المزيد من الطموح حول حماية البيئة من التلوث

تمسكت المملكة العربية السعودية وهي اكبر مصدر للنفط في العالم ومعها العراق بموقفهما في محادثات الأمم المتحدة للمناخ رغم مواجهتهما ضغوطًا للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.



وقبل الانتهاء الرسمي للمؤتمر حاولت الامارات جمع الاطراف الداعية الى وقف العمل بالوقود الاحفوري والاطراف المعارضة لذلك لكن الوفدين السعودي والعراقي تمسكا بمواقفهما الرافضة للتخلص من استعمال هذا الوقود.



في المقابل، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ ووبكي هوكسترا على أن أغلبية ساحقة من الدول تريد المضي قدما لتحقيق المزيد من الطموح حول حماية البيئة من التلوث.