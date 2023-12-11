منظمات غير حكومية: المسودة الأخيرة للإتفاق النهائي لمؤتمر المناخ تمثل تراجعًا كبيرًا

منظمات غير حكومية: المسودة الأخيرة للإتفاق النهائي لمؤتمر المناخ تمثل تراجعًا كبيرًا

أعربت شبكة "كلايمت أكشن نتوورك" (شبكة العمل المناخي) الإثنين عن أسفها لمسودة الإتفاق النهائي لمؤتمر المناخ التي طرحتها الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، مشيرةً إلى أنها لا تدعو إلى "التخلي" عن الوقود الأحفوري.



وقال هارجيت سينغ مسؤول الإستراتيجية السياسية العالمية في الشبكة التي تضم أكثر من ألف منظمة غير حكومية وتشارك في أعمال المؤتمر بصفة مراقب إن "النص الأخير يمثل تراجعًا كبيرًا مقارنة بالنسخ السابقة". وأضاف: "من المثير للدهشة أنه لم يعد يتضمن صيغة صريحة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".