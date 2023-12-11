باريس تدعو إلى تجنّب أي تصعيد إقليمي في البحر الأحمر

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى تجنّب أي تصعيد إقليمي، وذلك بعدما أسقطت فرقاطة فرنسية في البحر الأحمر طائرتين مسيرتين انطلقتا من شمال اليمن الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "ندين كل الاعتداءات على حرية الملاحة"، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تطور الوضع في البحر الأحمر وفي منطقة مضيق باب المندب.



ولفتت وزارة الخارجية الفرنسية الى أن هذا الهجوم يأتي في سياق تزايد الهجمات وأعمال القرصنة في البحر الأحمر من قبل الحوثيين اليمنيين، ما يشكل زيادة مقلقة جداً في الهجمات على حرية الملاحة في هذه المنطقة على حد قولها.



وقالت: "نكرر دعوتنا الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والتهديدات لحرية الحركة والملاحة".