دول أوروبية تدعو إلى هدنة دائمة لوقف "المذبحة" في غزة

دول أوروبية تدعو إلى هدنة دائمة لوقف "المذبحة" في غزة

دعت دول في الإتحاد الأوروبي الإثنين على هامش إجتماع وزاري في بروكسل إلى هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لوقف "المذبحة".



وقال قادة إيرلندا وإسبانيا ومالطا وبلجيكا في رسالة بعثوا بها إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "يتعين علينا دعوة جميع الأطراف بشكل فوري إلى إعلان هدنة نسانية تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية".



ولدى وصوله إلى بروكسل، أوضح وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن أن "هذه الخطوة تهدف إلى وقف المذبحة، سفك دماء المدنيين الأبرياء".



وتطالب هذه الدول الأربع الإتحاد الأوروبي بتبني موقف حازم بشأن هذه النقطة خلال اجتماع قادة دول الإتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة في بروكسل.