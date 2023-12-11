ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205.



وقالت الوزارة في بيان: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 18205 شهداء، و49645 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".