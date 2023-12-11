الرئيس البيلاروسي في كينيا للبحث في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية

أعلنت الرئاسة الكينية ان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو التقى نظيره الكيني وليام روتو، في نيروبي للبحث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.



وقال روتو على منصة "إكس" إنه بعد محادثات بين وليام روتو وألكسندر لوكاشنكو، أعلن البلدان أنهما يريدان تعزيز علاقاتهما في الطاقات المتجددة والتجارة والاستثمارات والتعليم.



وأشار إلى أن بلده يرغب بشكل خاص في استغلال التكنولوجيا الزراعية المتقدمة لهذه الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية لزيادة انتاجية كينيا.