الولايات المتحدة تدعو إلى تقوية صيغة مشروع النصّ الختامي لمؤتمر المناخ

الولايات المتحدة تدعو إلى تقوية صيغة مشروع النصّ الختامي لمؤتمر المناخ

دعت الولايات المتحدة إلى استخدام صيغة أقوى في مشروع النصّ الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، بعد اقتراح مشروع اتفاق لا يتضمن كلمة "الاستغناء" عن الوقود الأحفوري.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "نقدّر الجهود التي بذلها كثرٌ لكتابة النصّ الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح متنوّعة".



وأضاف: "في الوقت نفسه، يحتاج قسم تخفيف (تأثيرات التغيّر المناخي)، بما في ذلك مسألة الوقود الأحفوري، إلى تقوية (الصياغة)، ويحتوي قسم التمويل على نقاط غير دقيقة يجب تصحيحها".