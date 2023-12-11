الإتحاد الأوروبي يعتبر مسودة إتفاق المناخ غير كافية وفرنسا تعرب عن خيبة أملها

الإتحاد الأوروبي يعتبر مسودة إتفاق المناخ غير كافية وفرنسا تعرب عن خيبة أملها

رأى الإتحاد الأوروبي وفرنسا الإثنين أن مسودة الإتفاق المقترحة على مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغير المناخي "غير كافية" علمًا أنها لم تصل إلى حد المطالبة بالإستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري.



وقال مفوض الإتحاد الأوروبي للمناخ فوبكي هوكسترا للصحافيين: "هناك بعض الأمور الجيدة فيها، لكن بشكل عام من الواضح أنها غير كافية وغير مناسبة لمعالجة المشكلة التي نحن هنا لمعالجتها"، مضيفًا أن "النص يحتوي على عناصر لا يمكن ببساطة قبولها".



ورأت وزيرة إنتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه المشاركة في مؤتمر دبي أن "هذا النص غير كاف وهناك عناصر غير مقبولة كما وردت، إنها مخيبة للأمل".



بعدها بقليل، قالت الوزيرة الإسبانية الممثلة للإتحاد الأوروبي في المؤتمر تيريزا ريبيرا إن النص "غير كاف على نحو واضح".