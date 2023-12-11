ماكرون يعلن ان باريس ستدعم تطوير مركبة فضاء للشحن

اعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في تولوز أن فرنسا ستدعم تطوير مركبة فضاء للشحن قادرة على نقل البضائع إلى محطات الفضاء مستقبلا، معتبرا أن السوق قد تكون كبيرة سواء في حاجاتها المدنية أو العسكرية.



وشدد الرئيس الفرنسي لدى عرضه مجالات تطوير جديدة لخطة الاستثمار فرنسا 2030 المخصصة للابتكار، على ضرورة المشاركة في هذه المنافسة ولكن بنفس الطريقة المتبعة مع منصات الإطلاق، من خلال فتح المجال للمبادرات الخاصة والسماح بالرهانات التي تنطوي على اكبر مجازفات.



ووعد ماكرون بأن وكالة الفضاء الأوروبية ستدعم هذا النهج وفرنسا 2030 أيضا، مؤكدا ان السباق الى الفضاء سيحدد التقدم الصناعي المستقبلي.



ولفت الى أن دعم تطوير مركبة شحن فضائية سيكون أحد المحاور الرئيسية لفرنسا 2030 في مجال الفضاء في السنوات المقبلة، مشدد على أنه لا يمكن أن نرضى بعالم تكون فيه جميع شركات الغد أميركية أو صينية في هذا المجال.



وقال ماكرون: "أعلم أن لدينا بذورا تنضج"، في إشارة إلى شركة "ذي اكسبلوريشن" الفرنسية الألمانية الناشئة.



واضاف: أعرب عن اسفي لأن بعض شركائنا التاريخيين أصبحوا منافسين على حساب الوحدة الأوروبية الضرورية"، ملمحا الى ألمانيا دون تسميتها.



وتابع: "سنبذل جهودا جبارة لنكون الأفضل وسنوطد المشاريع حولنا، في مجالي منصات الإطلاق ومجموعة الاقمار الصناعية" داعيا إلى الجدية بين الأوروبيين.