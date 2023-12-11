المصريون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الإنتخابات الرئاسية

في إنتخابات تسيطر عليها أخبار غزة، واصل المصريون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني وقبل الأخير من الإنتخابات الرئاسية التي من المقرر إعلان نتائجها في 18 كانون الأول.ومن المتوقع أن يفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة في وقت تواجه فيه مصر أزمة إقتصادية.